Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete

O penúltimo capítulo do remake de Vale Tudo apresentou acontecimentos que prometem agitar o último episódio da novela. Entre eles, Leila (Carolina Dieckmann) teve momentos decisivos ao lado de Marco Aurélio (Alexandre Nero), em cenas que mostram tentativas de fuga e revelações inesperadas.

Heleninha (Paolla Oliveira) foi transferida para uma penitenciária, mas o mistério sobre o verdadeiro assassino de Odete (Débora Bloch) ainda não foi solucionado. A expectativa é de que o desfecho ocorra apenas no último capítulo, quando Heleninha será finalmente liberada.

Em outro núcleo, Solange (Alice Wegmann) deu à luz gêmeos, enquanto Afonso (Humberto Carrão) reapareceu com o cabelo raspado, retomando um visual que já havia marcado sua personagem. Fátima (Bella Campos) também se tornou mãe, e o bebê, chamado Salvador em homenagem ao avô, será criado por Raquel (Taís Araújo).

Leila e Marco Aurélio protagonizaram cenas tensas no quarto do casal, com a tentativa de fuga de jatinho em uma pista clandestina ao lado de Bruno (Miguel Moro). No entanto, a dupla foi interceptada pela polícia, uma novidade do remake que não aconteceu na versão original de 1988, adicionando ainda mais drama à trama.

Com esses acontecimentos, o penúltimo capítulo prepara o terreno para um último episódio repleto de revelações, prisões e decisões que definirão o destino de personagens centrais como Leila, Marco Aurélio e Heleninha, deixando os fãs ansiosos pelo desfecho.