“Vamos vencer essa batalha”, diz Everton Ribeiro após revelar câncer

Everton Ribeiro revelou, nesta segunda-feira (6/10), que foi diagnosticado com câncer na tireoide e passou por uma cirurgia. Em uma postagem nas redes sociais, o jogador do Bahia contou que descobriu a doença há cerca de um mês.

“Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus”, escreveu ele.

Em seguida, Everton Ribeiro disse que está em recuperação e agradeceu o carinho e as orações.

Everton Ribeiro é apresentado no Bahia

Everton Ribeiro se despede do Flamengo

Ídolo do Flamengo, Everton ganhou dez títulos no clube carioca

Everton Ribeiro marcou o terceiro gol do Flamengo

Augusto, de 4 anos, e Antônio, de 2, são filhos de Éverton Ribeiro

“Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos”, finalizou.

Nos comentários da postagem, amigos, fãs e clubes enviaram mensagens de carinho ao atleta. “Estivemos juntos pelo Guto e estamos juntos agora, na torcida para uma pronta recuperação, Everton! Que Deus te abençoe, Miteiro”, escreveu o perfil oficial do Flamengo. “Baixo, te desejo uma boa recuperação que Deus te abençoe, já deu tudo certo Te amo, irmão”, disse o jogador Bruno Henrique.

