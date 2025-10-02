Veja lista completa dos pré-selecionados para 500 unidades habitacionais na Cidade do Povo

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) divulgou nesta quinta-feira (2) o resultado da primeira etapa de pré-seleção de famílias para o programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), referente ao Loteamento Cidade do Povo, nos empreendimentos Lote A e Lote B, em Rio Branco.

Conforme a portaria nº 254/2025, 1.000 famílias foram pré-selecionadas, sendo 500 titulares e 500 suplentes. Segundo a secretaria, o processo seguiu os critérios estabelecidos pelas portarias do Ministério das Cidades nº 738/2024 e nº 04/2025, garantindo transparência e imparcialidade.

A lista completa dos contemplados está disponível no site da Sehurb (www.sehurb.ac.gov.br) e também na sede da secretaria, localizada na Avenida das Acácias, no Distrito Industrial de Rio Branco. O atendimento ao público acontece de segunda a quinta-feira, das 7h às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h às 13h.

A próxima etapa inclui o envio das informações à Caixa Econômica Federal, que fará a análise cadastral e documental das famílias. Em seguida, serão realizadas visitas sociais para confirmar os dados fornecidos.

Após a conclusão dessas etapas, a secretaria divulgará a lista oficial dos selecionados. Caso algum titular não atenda aos critérios, o suplente correspondente será convocado, seguindo a ordem de classificação.

VEJA LISTA NA ÍNTEGRA

selecionados casa