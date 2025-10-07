Veja os prints da conversa de Vini Jr. com nova modelo, mesmo em relação com Virginia

Novas trocas de mensagens entre Anna Silva e o jogador Vini Jr. foram encaminhadas pela modelo ao portal LeoDias nesta terça-feira (7/10). Nos prints, é possível ver diálogos que indicam intimidade entre os dois, seguidos de desentendimentos e mudanças de tom. As conversas incluem planos de viagem, cobranças sobre compromissos não cumpridos e mensagens em tom mais quente. Segundo a moça, o craque mantinha contato com ela enquanto já estaria se relacionando com a influenciadora Virginia Fonseca, o que teria gerado o afastamento e as trocas tensas registradas nas imagens.
As mensagens, trocadas ao longo dos últimos meses de agosto e setembro, mostram desde flertes até tentativas frustradas de combinar encontros e viagens. Em um dos trechos, Anna demonstra frustração com a falta de clareza do jogador sobre uma passagem aérea. Ele diz: “Oi. Eu fiquei enrolado” ao que Anna responde: “Não só ontem né! Você não passou uma segurança, se isso realmente iria rolar; A primeira base é dar uma segurança e a passagem… Agora um dia antes acha que vai mandar passagem e tá tudo ok, comigo não funciona as coisas assim não. Mas vai lá, boa viagem pra você”, escreveu ela.
O jogador respondeu tentando minimizar o impasse: “Mas eu te mandei a passagem”. Então, a modelo argumenta que não era uma passagem, e sim, uma reserva. Outro momento mostra Anna solicitando mais reciprocidade emocional, ressaltando que esperava mais interesse do atacante: “Acho que a vontade e o desejo têm que existir. Fico feliz de você me desejar, mas o cortejo é essencial. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola, pois isso está sendo inverso”, escreveu a mulher.
Ao portal, Anna afirmou que se sentiu “enganada emocionalmente” e que só decidiu expor as conversas após perceber que o jogador mantinha contato próximo com Virginia Fonseca, que hoje seria o pivô do rompimento entre ela e Vinicius. Sobre o possível relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, a influenciadora confirmou ao titular deste portal, Leo Dias, que eles estavam em fase de conhecimento, mas negou que houvesse um compromisso formal.
Virginia foi categórica ao afirmar: “Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, descreveu a influenciadora.