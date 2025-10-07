07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Veja os prints da conversa de Vini Jr. com nova modelo, mesmo em relação com Virginia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
veja-os-prints-da-conversa-de-vini-jr.-com-nova-modelo,-mesmo-em-relacao-com-virginia

Novas trocas de mensagens entre Anna Silva e o jogador Vini Jr. foram encaminhadas pela modelo ao portal LeoDias nesta terça-feira (7/10). Nos prints, é possível ver diálogos que indicam intimidade entre os dois, seguidos de desentendimentos e mudanças de tom. As conversas incluem planos de viagem, cobranças sobre compromissos não cumpridos e mensagens em tom mais quente. Segundo a moça, o craque mantinha contato com ela enquanto já estaria se relacionando com a influenciadora Virginia Fonseca, o que teria gerado o afastamento e as trocas tensas registradas nas imagens.

As mensagens, trocadas ao longo dos últimos meses de agosto e setembro, mostram desde flertes até tentativas frustradas de combinar encontros e viagens. Em um dos trechos, Anna demonstra frustração com a falta de clareza do jogador sobre uma passagem aérea. Ele diz: “Oi. Eu fiquei enrolado” ao que Anna responde: “Não só ontem né! Você não passou uma segurança, se isso realmente iria rolar; A primeira base é dar uma segurança e a passagem… Agora um dia antes acha que vai mandar passagem e tá tudo ok, comigo não funciona as coisas assim não. Mas vai lá, boa viagem pra você”, escreveu ela.

Veja as fotos

Reprodução: Arquivo pessoal
Prints das conversas entre Vini Jr. e a modelo, Anna SilvaReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Arquivo pessoal
Prints das conversas entre Vini Jr. e a modelo, Anna SilvaReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Arquivo pessoal
Prints das conversas entre Vini Jr. e a modelo, Anna SilvaReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Arquivo pessoal
Prints das conversas entre Vini Jr. e a modelo, Anna SilvaReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Arquivo pessoal
Prints das conversas entre Vini Jr. e a modelo, Anna SilvaReprodução: Arquivo pessoal

Leia Também

O jogador respondeu tentando minimizar o impasse: “Mas eu te mandei a passagem”. Então, a modelo argumenta que não era uma passagem, e sim, uma reserva. Outro momento mostra Anna solicitando mais reciprocidade emocional, ressaltando que esperava mais interesse do atacante: “Acho que a vontade e o desejo têm que existir. Fico feliz de você me desejar, mas o cortejo é essencial. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola, pois isso está sendo inverso”, escreveu a mulher.

Ao portal, Anna afirmou que se sentiu “enganada emocionalmente” e que só decidiu expor as conversas após perceber que o jogador mantinha contato próximo com Virginia Fonseca, que hoje seria o pivô do rompimento entre ela e Vinicius. Sobre o possível relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, a influenciadora confirmou ao titular deste portal, Leo Dias, que eles estavam em fase de conhecimento, mas negou que houvesse um compromisso formal.

Virginia foi categórica ao afirmar: “Eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, descreveu a influenciadora.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost