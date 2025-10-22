Vem aí a Bet da Caixa: banco anuncia entrada no mercado de apostas esportivas até novembro

A Caixa Econômica Federal está se preparando para entrar oficialmente no mercado de apostas esportivas. O presidente do banco, Carlos Antônio Vieira, confirmou que a nova plataforma digital — apelidada de “bet da Caixa” — será lançada até o final de novembro, com operação tanto em canais digitais quanto em casas lotéricas.

De acordo com Vieira, a instituição prevê faturar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões já em 2026, aproveitando o crescimento acelerado do setor de apostas no país. A aposta digital surge como uma tentativa de compensar a queda nas receitas das loterias tradicionais, que vêm registrando retração nos últimos trimestres.

A plataforma funcionará sob as mesmas regras das demais casas de apostas, seguindo o modelo de apostas de quota fixa, no qual o jogador já sabe quanto pode ganhar caso acerte o resultado. Além disso, o sistema exigirá cadastro completo, apresentação de documentos e biometria facial, reforçando o controle sobre quem pode participar.

A operação contará com três marcas registradas — BetCaixa, MegaBet e Xbet Caixa — e será administrada pela Playtech – VS Technology, empresa responsável pela integração entre os sistemas digitais e físicos do banco. A tecnologia permitirá que o usuário use os mesmos dados e funcionalidades tanto no site quanto nas lojas físicas.

O banco também confirmou que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não poderão realizar apostas. Um sistema de verificação automática vai identificar e excluir contas desses usuários em até 72 horas.

Outra medida será a proibição do uso de dinheiro em espécie nas apostas. Todos os pagamentos deverão ser feitos por PIX, TED ou cartão, o que, segundo a Caixa, garante mais segurança e rastreabilidade.

A instituição aposta no novo produto para equilibrar suas finanças. Segundo Vieira, a receita com loterias tradicionais caiu 29% no primeiro trimestre de 2025, somando R$ 5,5 bilhões, contra os R$ 27 bilhões arrecadados em todo o ano passado.

Enquanto isso, o mercado de jogos online segue em alta: de acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as plataformas digitais movimentaram R$ 17,4 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano. Com esse cenário, a Caixa pretende recuperar espaço e conquistar uma fatia relevante do mercado de apostas no Brasil.