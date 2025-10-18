18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Vendedor de salgados perde todo o sustento do dia após cair em buraco no interior do Acre

Ele acabou sofrendo um acidente ao passar por um buraco na Rua Antônio Costeira, nas proximidades do Colégio Cristão Cruzeiro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na manhã desta sexta-feira (17), um trabalhador autônomo que vende salgados enfrentou um contratempo frustrante enquanto seguia para mais um dia de vendas em Cruzeiro do Sul. Ele acabou sofrendo um acidente ao passar por um buraco na Rua Antônio Costeira, nas proximidades do Colégio Cristão Cruzeiro.

Além do prejuízo material, o vendedor lamentou a situação e criticou o estado da rua/Foto: Reprodução

De acordo com testemunhas, o homem seguia de bicicleta quando bateu em um buraco no asfalto e perdeu o controle do veículo, caindo no chão junto com toda a mercadoria. Os salgados ficaram espalhados pela rua e, devido às condições do acidente, não puderam ser aproveitados. A bicicleta também ficou danificada.

Além do prejuízo material, o vendedor lamentou a situação e criticou o estado da rua.

“Acordo cedo para tentar garantir meu sustento, e passo por isso por causa de uma rua cheia de buraco. É desanimador”, desabafou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost