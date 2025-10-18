Vendedor de salgados perde todo o sustento do dia após cair em buraco no interior do Acre

Na manhã desta sexta-feira (17), um trabalhador autônomo que vende salgados enfrentou um contratempo frustrante enquanto seguia para mais um dia de vendas em Cruzeiro do Sul. Ele acabou sofrendo um acidente ao passar por um buraco na Rua Antônio Costeira, nas proximidades do Colégio Cristão Cruzeiro.

De acordo com testemunhas, o homem seguia de bicicleta quando bateu em um buraco no asfalto e perdeu o controle do veículo, caindo no chão junto com toda a mercadoria. Os salgados ficaram espalhados pela rua e, devido às condições do acidente, não puderam ser aproveitados. A bicicleta também ficou danificada.

Além do prejuízo material, o vendedor lamentou a situação e criticou o estado da rua.

“Acordo cedo para tentar garantir meu sustento, e passo por isso por causa de uma rua cheia de buraco. É desanimador”, desabafou.