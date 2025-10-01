Vereadores recebem agentes de saúde e garantem reunião com secretários sobre piso salarial

Os agentes comunitários de saúde, de endemias e profissionais de vigilância em zoonoses foram recebidos, nesta quarta-feira (1), por vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, após realizarem um ato em frente ao legislativo. A principal pauta do movimento é a atualização do piso salarial da categoria, já garantido por emenda constitucional e repassado pelo governo federal desde janeiro deste ano.

SAIBA MAIS: Na câmara, agentes de saúde e de endemias fazem pressão por atualização do piso salarial

Durante a reunião, o presidente da Câmara, em nome dos parlamentares, afirmou que ainda nesta quarta-feira os vereadores se reunirão com os secretários municipais de Articulação Política e de Finanças para discutir a questão e buscar uma solução junto à prefeitura.

De acordo com José Augusto, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assemurb), a gestão municipal ainda não aplicou o reajuste, mesmo após tentativas de negociação. “O governo federal faz o repasse, mas o município não atualizou o piso. Queremos que o prefeito encaminhe um projeto de lei para a Câmara e que seja garantido também o pagamento retroativo”, destacou.

Os vereadores se comprometeram a intermediar o diálogo com o Executivo, reforçando a necessidade de encaminhamento da proposta. A categoria, por sua vez, avalia intensificar o movimento caso não haja avanço nas tratativas.

“Hoje é um ato público, mas pode se transformar em greve se não houver atualização do piso”, alertou José Augusto.