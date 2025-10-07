07/10/2025
VÍDEO: caminhonete em fuga é perseguida por cinco viaturas da PM em Rio Branco

Testemunhas relataram que os policiais iniciaram a perseguição imediatamente

Moradores do bairro da Paz, em Rio Branco, presenciaram na noite desta terça-feira (7), uma perseguição policial envolvendo cinco viaturas da Polícia Militar. O incidente teve início na Avenida Valdomiro Lopes, quando uma caminhonete começou a trafegar em alta velocidade.

Testemunhas relataram que os policiais iniciaram a perseguição imediatamente, acompanhando de perto o veículo em fuga. Moradores registraram vídeos, encaminhados ao site Notícias da Hora, mostrando a movimentação das viaturas e o som das sirenes, que reforçavam a tensão do momento.

Usuários comentaram que o motorista da caminhonete ativou o modo 5 estrelas no GTA/Foto: Reprodução/Notícias da Hora

Até o momento, não há informações oficiais sobre o motivo pelo qual o condutor tentou escapar, nem se ele foi interceptado durante a ação. A Polícia Militar ainda não divulgou detalhes adicionais sobre a ocorrência.

O episódio gerou grande atenção na região, com moradores comentando sobre a rapidez e a intensidade da perseguição, que envolveu múltiplas viaturas da corporação.

Veja o vídeo:

