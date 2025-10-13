Vídeo de monge subindo monte a pé e ultrapassando turistas em escalada viraliza

Um vídeo que mostra um grupo de turistas escalando uma montanha com a ajuda de uma corda enquanto um monge passa calmamente por eles vem conquistando a internet. A cena, que é antiga e foi transmitida já há um tempo nas redes sociais, transmite uma sensação de leveza e plenitude, e atualmente continua a viralizar, acumulando milhões de visualizações nas redes sociais.

Nas imagens, os visitantes aparecem fazendo esforço para subir o trecho íngreme, enquanto o monge, com passos tranquilos e expressão serena, caminha sem demonstrar qualquer cansaço. O contraste entre o esforço dos turistas e a tranquilidade do religioso chamou atenção dos internautas, que destacaram a simbologia espiritual do momento.

Sem localização confirmada, o vídeo tem sido compartilhado em páginas de viagens e espiritualidade, reforçando a mensagem de que a verdadeira força pode estar na serenidade — e não apenas no esforço físico.

Veja o vídeo: