13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Vídeo de monge subindo monte a pé e ultrapassando turistas em escalada viraliza

Com mais de 2,5 milhões de visualizações, vídeo inspira comentários sobre espiritualidade e paciência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo que mostra um grupo de turistas escalando uma montanha com a ajuda de uma corda enquanto um monge passa calmamente por eles vem conquistando a internet. A cena, que é antiga e foi transmitida já há um tempo nas redes sociais, transmite uma sensação de leveza e plenitude, e atualmente continua a viralizar, acumulando milhões de visualizações nas redes sociais.

Com mais de 2,5 milhões de visualizações, vídeo inspira comentários sobre espiritualidade e paciência/Foto: Screenshot

Nas imagens, os visitantes aparecem fazendo esforço para subir o trecho íngreme, enquanto o monge, com passos tranquilos e expressão serena, caminha sem demonstrar qualquer cansaço. O contraste entre o esforço dos turistas e a tranquilidade do religioso chamou atenção dos internautas, que destacaram a simbologia espiritual do momento.

Sem localização confirmada, o vídeo tem sido compartilhado em páginas de viagens e espiritualidade, reforçando a mensagem de que a verdadeira força pode estar na serenidade — e não apenas no esforço físico.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost