VÍDEO: garotinho faz oração após ficar preso em elevador: ‘Jesus, cuida de mim’

Um menino emocionou o público ao fazer um pedido comovente enquanto estava preso dentro de um elevador. Com a voz trêmula e demonstrando medo, ele começou a orar pedindo ajuda divina para sair da situação. O momento mostra a fé sincera do garoto, que mesmo em meio ao desespero, manteve a confiança de que Deus estava ouvindo suas palavras.

“Jesus, por favor, abre a porta do elevador, eu tô com um pouquinho de medo”, diz o menino em oração, demonstrando pureza e crença genuína. O registro impressionou e inspirou o público pela demonstração de confiança por ele acreditar que o Senhor estava cuidando dele.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/p/DQSCAcpCJDK/