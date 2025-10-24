24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Vídeo mostra momento em que motorista bêbado atinge mototaxista e invade casa em Rio Branco

Câmeras de segurança registraram o impacto violento na Estrada do São Francisco; duas pessoas ficaram feridas e o condutor foi preso em flagrante

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motorista Erimar Silva da Cunha atropelou um mototaxista e a passageira que ele transportava, na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, bairro Oscar Passos, em Rio Branco.

O vídeo mostra o carro avançando e atingindo a motocicleta, lançando os ocupantes ao chão. As imagens serão usadas pelas autoridades para esclarecer a dinâmica da colisão.

Vídeo mostra momento em que motorista bêbado atinge mototaxista e invade casa/Foto: Reprodução

A passageira, Huana Aline Alencar do Nascimento, 54 anos, sofreu fratura no tornozelo esquerdo, corte no supercílio e múltiplas escoriações, permanecendo internada para acompanhamento médico. O mototaxista, ainda não identificado, teve escoriações pelo corpo e também recebeu atendimento médico.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas: a Unidade 04 atendeu o condutor da motocicleta e o encaminhou à UPA Franco Silva, enquanto a Unidade de Suporte Avançado 01 prestou atendimento à passageira, levando-a ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Testemunhas relataram que o mototaxista seguia no sentido centro-bairro quando foi atingido pelo veículo, que após o impacto colidiu contra o muro de uma residência próxima.

O motorista Erimar Silva da Cunha apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelo teste do etilômetro realizado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost