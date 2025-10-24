Vídeo mostra momento em que motorista bêbado atinge mototaxista e invade casa em Rio Branco

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o motorista Erimar Silva da Cunha atropelou um mototaxista e a passageira que ele transportava, na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada do São Francisco, bairro Oscar Passos, em Rio Branco.

O vídeo mostra o carro avançando e atingindo a motocicleta, lançando os ocupantes ao chão. As imagens serão usadas pelas autoridades para esclarecer a dinâmica da colisão.

A passageira, Huana Aline Alencar do Nascimento, 54 anos, sofreu fratura no tornozelo esquerdo, corte no supercílio e múltiplas escoriações, permanecendo internada para acompanhamento médico. O mototaxista, ainda não identificado, teve escoriações pelo corpo e também recebeu atendimento médico.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas: a Unidade 04 atendeu o condutor da motocicleta e o encaminhou à UPA Franco Silva, enquanto a Unidade de Suporte Avançado 01 prestou atendimento à passageira, levando-a ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Testemunhas relataram que o mototaxista seguia no sentido centro-bairro quando foi atingido pelo veículo, que após o impacto colidiu contra o muro de uma residência próxima.

O motorista Erimar Silva da Cunha apresentava sinais de embriaguez, confirmados pelo teste do etilômetro realizado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.