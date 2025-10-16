Vídeo mostra trabalhadores fugindo após armazém de grãos desabar

Um armazém de grãos desabou na cidade de Martinton, no estado de Illinois (EUA), na quarta-feira (16).

O momento do colapso foi registrado em vídeo e mostra trabalhadores correndo para se abrigar enquanto a estrutura cedia por completo.

Nas imagens, é possível ver o prédio se partindo ao meio e uma faísca saindo da estrutura segundos antes de atingir o chão.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum ferido ou morto foi registrado até o momento.

🔎 Causas ainda desconhecidas

As autoridades locais ainda investigam as causas do desabamento.

Segundo informações preliminares, não havia atividades de soldagem ou manuseio de materiais inflamáveis no momento em que a faísca foi registrada, o que torna o caso ainda mais enigmático.

O armazém fazia parte de uma cooperativa agrícola da região, utilizada para armazenamento e processamento de grãos. A área foi isolada para inspeção estrutural e prevenção de novos incidentes.

📹 Veja o vídeo do momento do colapso:

Fonte: CNN Brasil

✍️ Redigido por ContilNet