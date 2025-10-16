16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

Vídeo mostra trabalhadores fugindo após armazém de grãos desabar

Estrutura colapsou no estado de Illinois; faísca foi registrada instantes antes do desabamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um armazém de grãos desabou na cidade de Martinton, no estado de Illinois (EUA), na quarta-feira (16).
O momento do colapso foi registrado em vídeo e mostra trabalhadores correndo para se abrigar enquanto a estrutura cedia por completo.

Nas imagens, é possível ver o prédio se partindo ao meio e uma faísca saindo da estrutura segundos antes de atingir o chão.
Apesar da gravidade do acidente, nenhum ferido ou morto foi registrado até o momento.

Reprodução

🔎 Causas ainda desconhecidas

As autoridades locais ainda investigam as causas do desabamento.
Segundo informações preliminares, não havia atividades de soldagem ou manuseio de materiais inflamáveis no momento em que a faísca foi registrada, o que torna o caso ainda mais enigmático.

O armazém fazia parte de uma cooperativa agrícola da região, utilizada para armazenamento e processamento de grãos. A área foi isolada para inspeção estrutural e prevenção de novos incidentes.

📹 Veja o vídeo do momento do colapso:

Fonte: CNN Brasil
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost