VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite desta segunda-feira (13) vem repercutindo fortemente entre moradores de Nova Maringá, a 380 km de Cuiabá (MT). As imagens mostram o momento em que familiares de uma mulher, que seria noiva, arrombam a porta de um banheiro na casa paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde ela aparece escondida ao lado de um homem identificado por populares como o padre Luciano, ligado à Diocese de Diamantino.

Segundo relatos, os familiares e o noivo da jovem chegaram de surpresa à residência paroquial após desconfiarem de um possível envolvimento entre ela e o sacerdote. O vídeo, amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp, registra o instante em que a porta é forçada e a mulher é encontrada debaixo da pia, vestindo pijama e aparentando nervosismo.

A cena provocou forte constrangimento e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da cidade. Diante da repercussão, o padre Luciano se manifestou por meio de um áudio que circula nas redes sociais. Ele negou qualquer envolvimento íntimo com a mulher e afirmou que tudo não passou de um “mal-entendido”.

“Ela queria trocar de roupa, eu falei que sim. E chegou à tarde e perguntou se poderia até tomar banho”, disse o padre, ao justificar que a jovem havia ajudado em uma festa da igreja durante todo o dia. Segundo ele, a mulher “brincou que iria dormir ali fora” e, no momento da confusão, “ficou com medo de ser vista”.

O religioso relatou ainda que estava no banho quando ouviu os gritos e que a mulher entrou em pânico ao perceber a chegada dos familiares. “Não teve nada. O problema é que quando eles chegaram eu tinha ido tomar banho e ela não queria ser vista, porque já tinha sido assaltada e ficou com medo. Era 11 e pouco da noite”, declarou.

