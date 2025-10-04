Vigilância Sanitária e Polícia Civil apuram morte de jovem de 22 anos após beber cachaça e uísque

Um jovem de 22 anos morreu em Campo Grande (MS) após passar mal ao consumir cachaça e uísque. Ele chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando náuseas, vômitos e fortes dores abdominais. Apesar dos primeiros atendimentos, sofreu uma convulsão, entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo familiares, a cachaça havia sido comprada em uma conveniência no bairro Jardim Nashville, enquanto a origem do uísque não foi informada. O caso é investigado pela Polícia Civil desde a última quinta-feira (2), data da morte. Relatos apontam que o jovem tinha histórico de consumo de álcool desde os 12 anos, utilizado como forma de conseguir dormir.

A garrafa de cachaça foi entregue pela UPA à Vigilância Sanitária, e outros frascos de bebidas encontrados na residência foram recolhidos para análise. O objetivo é identificar se havia metanol ou outras substâncias tóxicas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul informou que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) acompanha as investigações, mas ainda não há confirmação sobre a presença de metanol nos produtos consumidos.