Virginia chama atenção com post misterioso após dias com Vini Jr.

Virginia está de volta ao Brasil após passar uma temporada na Espanha, hospedada na mansão de Vini Jr. Durante a viagem, a influenciadora reforçou rumores de um possível romance com o jogador ao deixar um estádio em Madri acompanhada do craque.
Logo após retornar para casa, Virginia compartilhou nas redes sociais o reencontro com os filhos, frutos do casamento com Zé Felipe, e fez uma publicação reflexiva que chamou atenção.
“Eu, bonita pra caramba, inteligente e gente boa desse jeito e às vezes me coloco numas situações de gente feia que vou te contar”, diz a frase compartilhada pela influenciadora.
Publicação de Virginia no Instagram
Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Militão "confirma" romance de Vini Jr. e Virginia: "Casal favorito"
A influenciadora ainda comentou sobre a sequência de fotos que republicou: “Esse carrossel está muito bom”. Entre as outras frases da sequência, estavam: “Não me mande sinais. Me manda um texto explicando exatamente o que você tá sentindo” e “Não proíba ninguém de fazer nada. É na liberdade que você verá a lealdade, o caráter, o amor ou a falta dos três”.
Durante os dias na Espanha, Virginia gravou conteúdos na casa do craque, mas a ausência dele nos vídeos não passou despercebida pelos fãs. Antes de retornar, ela marcou presença no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para assistir à partida do Real Madrid contra o Villarreal, e usou uma camisa com o nome de Vini Jr.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)