Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe

A tatuagem no pescoço de Virginia Fonseca, feita em homenagem ao ex-marido Zé Felipe, voltou a chamar atenção dos seguidores da influenciadora. Imagens recentes compartilhadas nas redes sociais mostram a região com aparência diferente — mais avermelhada e com os traços menos visíveis — o que levantou suspeitas de que Virginia estaria removendo o desenho a laser.

A tatuagem, que trazia o nome “Zé”, era uma das mais conhecidas da influenciadora e vinha sendo exibida com frequência em suas postagens. Nos últimos dias, porém, fãs notaram mudanças na cor e no contorno da escrita, indicando possíveis sessões de clareamento.

“Espero que tire mesmo. Ela merece um novo começo”, comentou uma seguidora.

“E ainda dizem que ela não amava… fez tatuagem, sim!”, escreveu outra.

“Gente, eles não estão mais juntos. Cada um segue sua vida”, ponderou uma terceira.

Fim do casamento e novo momento

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de união. O casal, que se tornou um dos mais populares da internet brasileira, é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Desde a separação, a influenciadora tem focado em projetos pessoais e profissionais, enquanto o cantor segue em carreira solo. Nenhum dos dois comentou publicamente sobre a possível remoção da tatuagem.

Fonte: Redes sociais, Metrópoles

