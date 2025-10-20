Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados

A loira está de volta! 🌟 Nesta segunda-feira (20/10), Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao revelar uma grande transformação no visual. Após alguns meses apostando em tons acobreados e mais fechados, a influenciadora digital decidiu clarear novamente os fios, retornando ao loiro dourado iluminado que marcou sua imagem.

Em seu perfil no Instagram, Virginia mostrou o resultado em um ensaio de fotos e pegou os fãs de surpresa. Isso porque, fiel à sua promessa de não usar o celular aos domingos, ela passou o dia no salão sem dar pistas sobre a mudança — o que tornou a revelação ainda mais impactante.

“Oi loiro, voltei, tava com saudade, pô. Mais uma mudança pra nossa conta, você é diferenciado”, escreveu Virginia na legenda, agradecendo ao cabeleireiro responsável pelo novo look.

A transformação marcou o retorno ao tom loiro icônico da influenciadora, que já havia escurecido os cabelos após o divórcio de Zé Felipe, optando por um loiro mel com reflexos acobreados.

Conhecida por suas constantes mudanças de visual, Virginia já foi loira platinada, ruiva, morena e até apostou em cores vibrantes ao longo dos anos. Com o novo look, ela volta ao estilo que a consagrou nas redes — e os fãs, é claro, aprovaram o resultado.

“A loira mais linda do Brasil voltou!”, comentou uma seguidora.

“Cada mudança fica perfeita, mas esse loiro é sua marca registrada!”, elogiou outra.

Fonte: Instagram / Metrópoles / Revista Quem

✍️ Redigido por ContilNet