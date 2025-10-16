Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais, nesta quinta-feira (16), ao mostrar a filha Maria Flor, de 1 ano, usando o uniforme do Real Madrid, time do craque brasileiro Vini Jr.

O vídeo foi publicado nos stories de Virginia e mostra a pequena interagindo com a mãe durante a rotina matinal da família. Embora a influenciadora não tenha explicado se a camiseta foi comprada em uma viagem anterior ou se teria outro significado, o registro coincidiu com rumores sobre uma viagem em família para Madri, na Espanha.

🛫 Viagem em família e reencontro com Vini Jr.

Segundo informações do portal LeoDias, Virginia estaria planejando viajar para Madri no próximo dia 24 de outubro com o marido, Zé Felipe, e os três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O objetivo da viagem seria reapresentar a família ao jogador Vini Jr., com quem Virginia manteve um relacionamento casual antes do casamento. O reencontro, de acordo com a publicação, deve acontecer de forma reservada.

👧 Filhas uniformizadas

Essa não foi a primeira vez que as filhas da influenciadora apareceram com o uniforme do clube espanhol. Na terça-feira (14), Virginia já havia publicado um vídeo da primogênita, Maria Alice, também vestindo a camisa do Real Madrid, o que reforçou as especulações sobre uma aproximação recente com o jogador.

Nas redes sociais, internautas não deixaram passar a coincidência.

“Uniforme do Real Madrid duas vezes na mesma semana? Coincidência não é”, escreveu uma seguidora.

Outra brincou: “Virginia já tá esquentando o clima pra Madri!”.

