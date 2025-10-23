Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

Um vendedor da Honda no Ceará, Neto Alves, chamou atenção nas redes sociais ao registrar um momento inusitado durante a entrega de uma moto. Para preservar a identidade do cliente, ele posou com a pessoa usando um saco na cabeça.

A postagem de Neto não só protegeu a privacidade do comprador, como também transformou a entrega em uma ação de marketing criativa. A foto gerou reações diversas, com internautas comentando sobre a originalidade da situação e a ousadia do vendedor. Alguns usuários brincaram sobre a “entrega misteriosa”, enquanto outros elogiaram a forma divertida de registrar a conquista do cliente.

O post ganhou destaque em diversas redes sociais e se espalhou rapidamente, mostrando como criatividade e bom humor podem transformar situações comuns do dia a dia em conteúdos virais.