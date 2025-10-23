23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

A ousadia e criatividade do vendedor mostram como pequenas ações podem virar trend

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vendedor da Honda no Ceará, Neto Alves, chamou atenção nas redes sociais ao registrar um momento inusitado durante a entrega de uma moto. Para preservar a identidade do cliente, ele posou com a pessoa usando um saco na cabeça.

A ousadia e criatividade do vendedor mostram como pequenas ações podem virar trend/Foto: Redes Sociais

A postagem de Neto não só protegeu a privacidade do comprador, como também transformou a entrega em uma ação de marketing criativa. A foto gerou reações diversas, com internautas comentando sobre a originalidade da situação e a ousadia do vendedor. Alguns usuários brincaram sobre a “entrega misteriosa”, enquanto outros elogiaram a forma divertida de registrar a conquista do cliente.

O post ganhou destaque em diversas redes sociais e se espalhou rapidamente, mostrando como criatividade e bom humor podem transformar situações comuns do dia a dia em conteúdos virais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost