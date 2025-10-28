Vivi comenta comparações com Addison Rae: “Vejo semelhanças entre nós”

Mais do que estabelecida na internet, a influenciadora Vivi está apostando tudo em sua carreira musical. Após o sucesso de “Playground”, em 2022, a jovem de 24 anos passou por aulas e imersão na música brasileira para lançar seu EP de estreia autointitulado, que chega às plataformas nesta terça (28/10). Ao portal LeoDias, a agora artista explicou como se preparou para o showbusiness, o que os fãs podem esperar do novo projeto e até comentou as comparações com a cantora americana Addison Rae.

No mundo da música, os mais de 13 milhões de seguidores no Instagram não significam muito. Apesar de famosa, Vivi se vê como artista e busca essa alcunha. Quando perguntada porque perseguir esse caminho, ela resumiu dizendo que pensa que nasceu para isso.

“Por que ser artista? Acho que eu nasci assim! Minha mãe sempre dizia que eu ia ser famosa. Desde criança, eu amava me apresentar, desfilar, cantar. Sempre tive interesse por música, por arte, por lidar com o público. Eu também amo desenhar, maquiar — sou maquiadora — e já fiz curso de pintura. Sempre fui péssima na escola, mas excelente em tudo que envolvia arte”, disse.

Com tantas possibilidades, Vivi apostou na música. Porém, não apelou para autotune ou outras artimanhas, mas admitiu que precisava aprender e partiu para uma imersão. “Eu senti que precisava fazer uma imersão musical para realmente evoluir como artista. Quando reconheci isso e vi a oportunidade de estar com o meu preparador vocal, fui para o Rio de Janeiro e fiquei um mês nessa imersão. Na música brasileira, fiz até aula de canto lírico. Descobri várias paixões, descobri coisas que eu gostava e outras que não, e foi aí que eu criei minha identidade de verdade. Quando me aprofundei e conheci a cultura da música brasileira mais a fundo, percebi o que queria transmitir”, afirmou.

E vem ainda mais preparação pela frente. Com mais de 30 músicas prontas, Vivi disse que não está com pressa para o sucesso. “Hoje, eu não tenho pressa. Já tive muita, e isso me gerava ansiedade. Às vezes paro e penso: ‘Olha de onde eu saí, olha onde já estou’. Tá tudo bem errar, ninguém é perfeito. Precisei de tempo para me aperfeiçoar e fazer algo verdadeiro. Esse EP é muito íntimo — coloquei nele minha alma, meus sentimentos, tudo”, falou.

Estreia com um trabalho completo

Todo o estudo resultou no seu primeiro EP da artista, “Vivi”, que conta com seis faixas. Com uma pegada pop abrangente, que vai do funk ao R&B, a mineira detalhou o processo criativo: “Nesse EP, quis trazer conexão, liberdade, nostalgia — que é algo que me pega muito — e também ironia. Quis falar sobre relações falhas, porque todo mundo passa por isso. São situações reais da minha vida que eu quis transformar em arte”, contou.

A primeira faixa é a que mais chama a atenção no repertório. Com o nome de “Pobre Menina Rica”, a canção possui citação de Elis Regina e até um áudio da sua avó. “Durante a imersão, fiquei apaixonada pela Elis. Eu já conhecia alguns sucessos, mas percebi que ela era uma artista que vivia intensamente suas paixões – e me identifiquei muito com isso. Tem até um áudio real da minha avó em uma das músicas. Foi de um dia em que eu estava chorando muito e mandei mensagem pra ela dizendo que me sentia sozinha em São Paulo, que as pessoas eram interesseiras. Ela me respondeu com tanto carinho que eu chorei ouvindo o áudio”, revelou.

A letra da música de abertura também é bem cara para Vivi. Sobrinha-neta do conhecido empresário Walduck Wanderley, muitos ainda a chamam de nepobaby. A cantora reconhece os privilégios e abordou isso com leveza na canção. “A pior coisa que uma pessoa pública pode fazer é negar quem ela é. Eu quis tirar sarro das críticas. Dizem: ‘Ah, ela só tem o que tem por causa da família’. Gente, se todo mundo de família rica fosse famoso, o mundo estaria cheio de sheiks árabes famosos! Personalidade é outra coisa!”, disparou.

“Um dia me perguntaram: ‘O que mais te incomoda?’. E eu disse que me chateia quando menosprezam onde cheguei por causa da minha origem. Claro que reconheço meus privilégios, sei que meu caminho é diferente, mas quis trazer esse ponto de vista — o que as pessoas acham que é minha vida — com um toque de ironia”, complementou.

A outra faixa queridinha da artista é “Noites em Miami”, feat com Luccas Carlos. Com uma inspiração R&B, Vivi contou como foi produzir a música: “A faixa ‘Noites em Miami’ é baseada em uma história real. Quis falar sobre aquela pessoa que aparece logo depois de um término conturbado — perfeita demais, mas na hora errada. Contei isso pro Luccas Carlos e fomos escrevendo juntos. Tudo ali é verdadeiro”, afirmou.

Addison Rae brasileira?

Vivi é alvo frequente de comparações com a cantora Addison Rae, que será atração do Lollapalooza Brasil 2026. O caso das duas, de fato, é parecido. Sucesso na internet, a estrela americana se lançou na música e alcançou enorme sucesso com o álbum “Addison” e hits como “Diet Pepsi” e “Fame is a Gun”.

Como Vivi tenta seguir o mesmo caminho, a alcunha de “Addison Rae brasileira” já foi imputada por alguns internautas. Com bom humor, ela reagiu aos memes. “Se eu me chamar de ‘Addison Rae brasileira’, o povo me mata”, disse, aos risos. “Mas sou fã dela desde sempre. Eu até tive um fã-clube dela em 2020 ou 2021! A acompanho desde a época do TikTok. Admiro muito o quanto ela evoluiu e me identifico com o que ela diz: ‘É a minha vida, posso seguir meus sonhos, independentemente de onde comecei’. Acho isso muito bonito”, disse.

Além de ser admiradora, a cantora se vê um pouco na americana. “Vejo semelhanças entre nós: viemos da internet, levamos muito hate, viramos meme e agora estamos conquistando nosso espaço. Fico muito feliz por ela e me sinto lisonjeada quando me comparam”, completou.