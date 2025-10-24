24/10/2025
Vovó de Cruzeiro do Sul viraliza nas redes sociais com “técnica secreta” inusitada

“Ela é uma figura! Quando vi a cena, não resisti em gravar e compartilhar”, contou o Dr. Felipe Alves, surpreso com a repercussão do vídeo

A alegria e espontaneidade de uma moradora de Cruzeiro do Sul conquistaram a internet nesta semana. Dona Jamilce Corrêa da Silva, de 86 anos, virou sensação nas redes sociais após protagonizar um vídeo divertido ao lado do médico Felipe Alves.

Nas imagens, que rapidamente viralizaram, a simpática idosa ensina sua “técnica secreta” de guardar um pedaço de pão de queijo em um lugar inusitado: dentro do sutiã. A cena, registrada de forma descontraída, arrancou gargalhadas de quem assistiu e rendeu milhares de curtidas e comentários.

Vovó de Cruzeiro do Sul viraliza nas redes sociais com “técnica secreta” inusitada/Foto: Reprodução

“Ela é uma figura! Quando vi a cena, não resisti em gravar e compartilhar”, contou o Dr. Felipe Alves, surpreso com a repercussão do vídeo.

Com seu carisma e bom humor, Dona Jamilce mostrou que a idade não é obstáculo para espalhar alegria, e provou que um simples momento pode se transformar em sucesso nas redes sociais.

Veja o vídeo:

