Zequinha Lima entrega novo Mercado do Agricultor à população de Cruzeiro do Sul

Na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, fará a inauguração oficial do Mercado do Agricultor João Machado da Silva, localizado no Bairro do Remanso. A nova estrutura foi construída com recursos de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida, no valor de R$ 1,3 milhão, com contrapartida da prefeitura de R$ 90 mil.

O espaço foi projetado para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia local. O mercado conta com 9 boxes comerciais fixos, uma área administrativa, 60 bancas centrais destinadas aos agricultores das comunidades rurais, além de pátio, estacionamento e melhorias urbanas no entorno, como reforço na iluminação pública.

Segundo o secretário adjunto de Planejamento, Isaac Ibernon, o projeto foi ampliado por orientação do prefeito, que solicitou o fechamento da estrutura para garantir mais segurança. “Isso teve um acréscimo com recurso próprio de R$ 90 mil. Será um dos mercados mais visitados de Cruzeiro do Sul e será fonte de renda para mais de 1.000 famílias indiretamente”, destacou Ibernon.

A Secretaria Municipal de Agricultura será responsável pela organização das bancas centrais, com um sistema de revezamento que deverá beneficiar cerca de 80 famílias por semana, promovendo rotatividade e oportunidades de venda para pequenos produtores rurais.

O novo mercado homenageia João Machado da Silva, figura tradicional da agricultura no município, e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e a valorização do produtor local.

A cerimônia de inauguração deve reunir autoridades, representantes das comunidades rurais e população em geral.