09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Zequinha Lima entrega novo Mercado do Agricultor à população de Cruzeiro do Sul

O novo espaço promete fortalecer a agricultura familiar e gerar novas oportunidades para a economia local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, fará a inauguração oficial do Mercado do Agricultor João Machado da Silva, localizado no Bairro do Remanso. A nova estrutura foi construída com recursos de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida, no valor de R$ 1,3 milhão, com contrapartida da prefeitura de R$ 90 mil.

O mercado conta com 9 boxes comerciais fixos, uma área administrativa, 60 bancas centrais destinadas aos agricultores das comunidades rurais, além de pátio, estacionamento e melhorias urbanas no entorno/Foto: Cedida

O espaço foi projetado para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia local. O mercado conta com 9 boxes comerciais fixos, uma área administrativa, 60 bancas centrais destinadas aos agricultores das comunidades rurais, além de pátio, estacionamento e melhorias urbanas no entorno, como reforço na iluminação pública.

Segundo o secretário adjunto de Planejamento, Isaac Ibernon, o projeto foi ampliado por orientação do prefeito, que solicitou o fechamento da estrutura para garantir mais segurança. “Isso teve um acréscimo com recurso próprio de R$ 90 mil. Será um dos mercados mais visitados de Cruzeiro do Sul e será fonte de renda para mais de 1.000 famílias indiretamente”, destacou Ibernon.

A Secretaria Municipal de Agricultura será responsável pela organização das bancas centrais, com um sistema de revezamento que deverá beneficiar cerca de 80 famílias por semana, promovendo rotatividade e oportunidades de venda para pequenos produtores rurais.

O novo mercado homenageia João Machado da Silva, figura tradicional da agricultura no município, e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e a valorização do produtor local.

A cerimônia de inauguração deve reunir autoridades, representantes das comunidades rurais e população em geral.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost