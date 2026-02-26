Criminoso é baleado e adolescente é apreendido após ataque e confronto com a PM

Matheus da Silva Ferraz, de 24 anos, foi atingido por dois tiros, e um adolescente de 17 anos acabou apreendido na tarde desta quinta-feira (26), após um ataque contra integrantes de uma facção rival que terminou em troca de tiros com a Polícia Militar do Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da corporação, Matheus e outros três envolvidos foram até o bairro Santa Cecília, onde efetuaram diversos disparos contra rivais. Após a ação, o grupo fugiu em direção à BR-364.

O Centro de Operações da PM (Copom) foi acionado por moradores, e equipes do 2º Batalhão iniciaram buscas na região. Os suspeitos foram localizados na entrada do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III, onde aguardavam um motorista de aplicativo para deixar a área.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os quatro correram para uma área de mata. Houve perseguição a pé e, durante o confronto, segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra os militares, que reagiram. Matheus foi baleado duas vezes e caiu no local.

O adolescente se rendeu logo após o comparsa ser atingido. Os outros dois conseguiram escapar pela vegetação de uma propriedade rural e não foram localizados até o fechamento desta matéria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Matheus ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável, mas permanece sob observação.

Após o isolamento da área para os trabalhos periciais, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla). O caso será investigado pela Polícia Civil.