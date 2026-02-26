26/02/2026
Deputado Tanízio Sá avalia como positiva audiência pública sobre estrada para Santa Rosa do Purus

Segundo o parlamentar, o processo para implantação da estrada está atualmente em fase burocrática

Foto: Reprodução

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) avaliou como positiva a audiência pública requerida por ele para debater a abertura da estrada que vai ligar o município de Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano. O encontro reuniu autoridades, representantes de órgãos competentes e membros da sociedade civil interessados na viabilidade do projeto.

Segundo o parlamentar, o processo para implantação da estrada está atualmente em fase burocrática, mas a expectativa é de que haja avanços significativos nos próximos dias. Tanízio ressaltou que a pauta é uma luta antiga de seu mandato e que há pelo menos três anos vem defendendo a necessidade da obra para garantir o direito de ir e vir da população, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

O deputado também destacou a importância da presença das autoridades e dos representantes dos órgãos envolvidos na auditoria e nos estudos técnicos, reforçando que o diálogo institucional é fundamental para que o projeto avance dentro da legalidade e da responsabilidade ambiental. Durante sua avaliação, Tanízio Sá agradeceu a participação de todos e comemorou o resultado do encontro.

“Quero agradecer a cada autoridade, representante de órgão e cidadão que esteve presente nesta audiência pública. Foi um momento democrático, de diálogo e de construção coletiva. Essa é uma luta que travamos há três anos e ver esse debate avançando, com responsabilidade e compromisso, nos dá esperança de que estamos no caminho certo. Seguiremos trabalhando para que essa estrada se torne realidade e traga mais dignidade ao povo de Santa Rosa do Purus”, declarou o deputado.

Veja o vídeo:

