Tanízio Sá retira candidatura à presidência do MDB e deixa Vagner Sales sozinho na disputa

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales deve ser aclamado presidente estadual do MDB na sexta-feira

O ChatGPT disse:

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) anunciou que retirou sua candidatura à presidência da executiva estadual do MDB no Acre. A decisão foi comunicada na noite de terça-feira (26).

Com a retirada da candidatura, o partido passará a ter chapa única/Foto: Reprodução

Segundo Sá, a retirada ocorreu após reunião entre representantes dos grupos internos conhecidos como “cabeças pretas” e “cabeças brancas”, realizada na sede do partido em Rio Branco. “Tivemos um entendimento com os cabeças pela unidade do partido, para o bem do partido. É melhor estar unido”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que a eleição será realizada em chapa única. “Estamos todos juntos no projeto do MDB, do Acre e pelo bem do nosso partido, pela unidade”, disse ao ContilNet.

Com a saída de Tanízio Sá da disputa, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que assumiu a liderança do grupo dos “cabeças brancas” após a morte do ex-deputado federal Flaviano Melo, deve ser aclamado presidente estadual do MDB na sexta-feira (29).

