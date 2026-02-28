Equipe registra diversos filhotes de jacaré reunidos durante gravação noturna

A equipe Pantanal Sul registrou uma cena envolvendo filhotes de jacaré-do-Pantanal em área natural de Aquidauana.

As imagens foram feitas durante a noite e mostram vários filhotes reunidos em meio à vegetação. O vídeo evidencia o brilho dos olhos dos animais refletindo na escuridão.

O registro também revela a quantidade de jacarés concentrados no mesmo ponto, característica comum em fases iniciais de vida, quando permanecem próximos.

O jacaré-do-Pantanal é espécie típica do bioma pantaneiro e costuma habitar áreas alagadas, rios e lagoas. Registros noturnos são facilitados pelo reflexo da luz nos olhos dos animais.

A gravação foi compartilhada nas redes sociais e chamou atenção pela nitidez das imagens e pelo número de filhotes visíveis no ambiente natural.

Veja o vídeo: