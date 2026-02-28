01/03/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores

Equipe registra diversos filhotes de jacaré reunidos durante gravação noturna

Imagens mostram concentração de animais e brilho dos olhos na escuridão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Equipe Pantanal Sul registrou filhotes de jacaré reunidos à noite em área natural de Aquidauana; vídeo destaca brilho dos olhos na escuridão.
Filhotes de jacaré aparecem reunidos em área natural durante registro noturno/ Foto: Instagram

A equipe Pantanal Sul registrou uma cena envolvendo filhotes de jacaré-do-Pantanal em área natural de Aquidauana.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As imagens foram feitas durante a noite e mostram vários filhotes reunidos em meio à vegetação. O vídeo evidencia o brilho dos olhos dos animais refletindo na escuridão.

Equipe Pantanal Sul registrou filhotes de jacaré reunidos à noite em área natural de Aquidauana; vídeo destaca brilho dos olhos na escuridão.

Brilho dos olhos dos animais é destacado em gravação feita à noite/ Foto: Instagram

O registro também revela a quantidade de jacarés concentrados no mesmo ponto, característica comum em fases iniciais de vida, quando permanecem próximos.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

O jacaré-do-Pantanal é espécie típica do bioma pantaneiro e costuma habitar áreas alagadas, rios e lagoas. Registros noturnos são facilitados pelo reflexo da luz nos olhos dos animais.

Equipe Pantanal Sul registrou filhotes de jacaré reunidos à noite em área natural de Aquidauana; vídeo destaca brilho dos olhos na escuridão.

Grupo de filhotes jacarés é flagrado concentrado/ Foto: Instagram

A gravação foi compartilhada nas redes sociais e chamou atenção pela nitidez das imagens e pelo número de filhotes visíveis no ambiente natural.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.