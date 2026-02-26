27/02/2026
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”

Ary Mirelle fez homenagem ao marido e aos dois filhos do casal

João Gomes com a família • Instagram/Ary Mirelle
João Gomes com a família/Foto: Instagram/Ary Mirelle

Ary Mirelle, 23, esposa do cantor João Gomes, 23, usou as redes sociais para compartilhar com os fãs que fez uma homenagem ao artista e aos dois filhos deles, Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 5 meses.

influenciadora tatuou o nome de João Gomes e fez um desenho dos dois filhos, também com os nomes dos pequenos.

“Meu homem”, escreveu Ary na legenda da publicação no Instagram ao mostrar que tatuou “João” no braço. “Realidade: tô palida, molenga, dor”, disse nos stories. O cantor também tem uma tatuagem com o nome da esposa.

No feed, Ary mostrou a tatuagem que fez aos filhos, com o contorno dos rostos dos pequenos e os nomes deles. “Vocês são tudo para mim nessa vida, meus filhos, meus melhores amigos”, iniciou.

“Que bom que Deus me deu vocês! Que Deus me ajude a criar dois homens bondosos e amorosos, que vocês dois sigam o caminho do senhor, do bem, do amor. Sejam melhores amigos e cuidem um do outro quando mamãe não tiver perto”, continuou.

“Eternizados em mim, no meu coração! Não cabe escrever aqui o tamanho do meu amor, não cabe em um livro. Eu precisava de vocês e nem imaginava a força disso… Mamãe deixou um espacinho no braço para o irmãozinho ou irmãzinha que vai vim daqui uns anos”, concluiu Ary Mirelle.

