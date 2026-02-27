Friale alerta para aumento de temperatura no Centro de Rio Branco: “Ilhas de calor”

O Centro de Rio Branco vai ficar mais quente. É o que informou o meteorologista Davi Friale em seu site, O Tempo Aqui. De acordo com o pesquisador, estima-se um aumento de até 2°C na temperatura real e de até 4°C na sensação térmica em dias com muito sol e pouca ventilação.

Friale disse, também, que ao caminhar pelas calçadas e atravessar as ruas da capital, no Centro, durante o dia com sol, a população sentirá calor excessivo. “Nada mais é do que o provocado pela alteração do meio natural, que se faz necessário para melhorar a nossa qualidade de vida na nossa cidade”, afirma.

O pesquisador explica que, em geral, o centro das cidades tem temperatura mais elevada do que nos bairros. “São chamadas ‘ilhas de calor’. Quanto maior a cidade, maior será a diferença de temperatura entre o centro e os bairros mais afastados”, destaca.

“Nestes últimos dias, a prefeitura de Rio Branco, acertadamente, tem procurado melhorar a cidade através de várias obras importantes. Dentre essas melhorias está a cobertura de todas as ruas do centro com novo asfalto, melhorando a beleza da capital. Todos já viram que esse asfalto tem uma coloração muito escura, quase preta.

Nas aulas de Física, aprendemos que a cor preta que, a rigor, não é cor, mas a ausência dela absorve todos os raios de luz do Sol, que são transformados em calor.

Assim, as ruas de Rio Branco, principalmente nos dias de muito sol e pouco vento, ficam muito aquecidas. Esse calor do asfalto é transmitido para o ar que está logo acima, fazendo com que a temperatura fique um pouco mais alta do que, normalmente, era antes”, explica.