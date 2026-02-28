Homem conhecido como “Birosk” é encontrado morto dentro de casa na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Welliton Montes de Souza, de 54 anos, conhecido popularmente como “Birosk”, foi encontrado morto na tarde deste sábado (28), dentro da própria residência localizada na Rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Welliton era bastante conhecido na região por ter sido proprietário, no passado, de um bar chamado “Birosk”, que funcionava na área da Sobral. O apelido pelo qual ficou conhecido surgiu justamente por causa do estabelecimento. Atualmente, ele trabalhava como autônomo após ter encerrado as atividades do comércio.

Ainda de acordo com familiares, o homem enfrentava problemas de saúde e havia desenvolvido um quadro de cirrose, realizando tratamento ao longo dos últimos anos.

A situação foi descoberta após uma vizinha da vítima ir até a residência para visitá-lo e encontrá-lo já sem sinais de vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local, mas a equipe médica apenas pôde confirmar o óbito.

Policiais militares também estiveram na casa e realizaram o isolamento da área para os procedimentos periciais. Durante a análise inicial, o perito criminal não identificou sinais aparentes de violência no corpo.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Após a conclusão dos trabalhos técnicos, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. A causa da morte deverá ser confirmada após a emissão do laudo pericial. O caso poderá ser acompanhado pela Polícia Civil do Acre.