28/02/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025

Jovem de Resex do Acre sonha cursar Medicina e página nacional lança vakinha para ajudar

A mobilização, que já conta com 165 doadores, continua ativa para garantir que a adolescente realize seu sonho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Lainy tem 14 anos e sonha cursar Medicina
Lainy tem 14 anos e sonha cursar Medicina/Foto: Reprodução

A faculdade de Medicina é um sonho da jovem Lainy, de 14 anos, moradora de uma reserva extrativista no interior do Acre. Com objetivo de se tornar médica, a adolescente acorda todos os dias às 4h da manhã para chegar à escola, concluir os estudos e ingressar no curso. A história de Lainy ganhou destaque pela página Razões Para Acreditar e Voa Vakinha, que promove uma arrecadação de dinheiro para garantir o sonho da acreana.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Filha do carvoeiro Marcos Silva, de 41 anos, Lainy representa a esperança de quebra de um ciclo em sua família. Nenhum dos familiares da jovem teve acesso a um diploma. O pai de Lainy complementa a renda com o programa Bolsa Família.

O esforço de Lainy é medido em quilômetros e superação. Para chegar à escola, ela precisa percorrer 50 km em uma estrada de terra na carroceria de uma caminhonete. A viagem dura cerca de 1h30, enfrentando poeira e riscos.

LEIA TAMBÉM: Acre tem apenas 1,4 médico por mil habitantes e registra um dos maiores déficits do país

Durante o rigoroso inverno amazônico, a situação se agrava. Quando a lama impede a passagem do carro, a adolescente não caminha entre 6 e 12 km a pé para encontrar o transporte e não perder a aula. 

Mesmo diante de tudo isso, Marcos diz: “O estudo é o único caminho que pode mudar a história da minha filha.”

A história de Lainy sensibilizou milhares de pessoas após ser compartilhada pelas páginas Voa Vakinha e Razões Para Acreditar.  O objetivo da “vaquinha” é fornecer o básico para que a jovem possa competir em igualdade de condições com estudantes de grandes centros: um computador, livros e o custeio de um cursinho preparatório para o vestibular.

Como não há faculdade de Medicina na região onde mora, Lainy terá que morar na capital, Rio Branco, e pretende disputar uma vaga na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A mobilização, que já conta com 165 doadores, continua ativa para garantir que a adolescente realize seu sonho. A vakinha tem como objetivo final R$ 60 mil, e já garantiu R$ 6 mil para Lainy. 

Em vídeo, o pai mostra Lainy fazendo as atividades após as aulas da escola. “Hoje eu vou mostrar um pouco da história da Lainy. Quando ela chega da escola, uma área que ela sempre fica para fazer as atividades é um local mais ventilado e mais claro, nós não temos energia. Aqui é aberto e dá mais acesso para ela fazer as atividades”, disse. “Nasceu esse desejo no coração dela de fazer uma faculdade de Medicina por algumas circunstâncias aqui na nossa comunidade”, completou.

Para mais informações da história da Lainy e como ajudar a adolescente, basta entrar no link: https://voaa.me/lainy.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.