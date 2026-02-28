Jovem de Resex do Acre sonha cursar Medicina e página nacional lança vakinha para ajudar

A faculdade de Medicina é um sonho da jovem Lainy, de 14 anos, moradora de uma reserva extrativista no interior do Acre. Com objetivo de se tornar médica, a adolescente acorda todos os dias às 4h da manhã para chegar à escola, concluir os estudos e ingressar no curso. A história de Lainy ganhou destaque pela página Razões Para Acreditar e Voa Vakinha, que promove uma arrecadação de dinheiro para garantir o sonho da acreana.

Filha do carvoeiro Marcos Silva, de 41 anos, Lainy representa a esperança de quebra de um ciclo em sua família. Nenhum dos familiares da jovem teve acesso a um diploma. O pai de Lainy complementa a renda com o programa Bolsa Família.

O esforço de Lainy é medido em quilômetros e superação. Para chegar à escola, ela precisa percorrer 50 km em uma estrada de terra na carroceria de uma caminhonete. A viagem dura cerca de 1h30, enfrentando poeira e riscos.

Durante o rigoroso inverno amazônico, a situação se agrava. Quando a lama impede a passagem do carro, a adolescente não caminha entre 6 e 12 km a pé para encontrar o transporte e não perder a aula.

Mesmo diante de tudo isso, Marcos diz: “O estudo é o único caminho que pode mudar a história da minha filha.”

A história de Lainy sensibilizou milhares de pessoas após ser compartilhada pelas páginas Voa Vakinha e Razões Para Acreditar. O objetivo da “vaquinha” é fornecer o básico para que a jovem possa competir em igualdade de condições com estudantes de grandes centros: um computador, livros e o custeio de um cursinho preparatório para o vestibular.

Como não há faculdade de Medicina na região onde mora, Lainy terá que morar na capital, Rio Branco, e pretende disputar uma vaga na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A mobilização, que já conta com 165 doadores, continua ativa para garantir que a adolescente realize seu sonho. A vakinha tem como objetivo final R$ 60 mil, e já garantiu R$ 6 mil para Lainy.

Em vídeo, o pai mostra Lainy fazendo as atividades após as aulas da escola. “Hoje eu vou mostrar um pouco da história da Lainy. Quando ela chega da escola, uma área que ela sempre fica para fazer as atividades é um local mais ventilado e mais claro, nós não temos energia. Aqui é aberto e dá mais acesso para ela fazer as atividades”, disse. “Nasceu esse desejo no coração dela de fazer uma faculdade de Medicina por algumas circunstâncias aqui na nossa comunidade”, completou.

