27/02/2026
Jovem desaparecido após colisão entre canoas é localizado em rio no interior do Acre

O corpo foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Desde então, equipes de resgate realizavam buscas na tentativa de localizar o jovem, que não havia sido visto após o acidente | Foto: Feijó TV

Foi encontrado na sexta-feira (27) o corpo do jovem Ivanilson Brandão, que estava desaparecido após um acidente envolvendo duas canoas ocorrido na última quinta-feira (26), no Rio Paraná do Mouras, na região do Alto Envira.

De acordo com as informações, a colisão entre as embarcações aconteceu durante a navegação pelo manancial. Desde então, equipes de resgate realizavam buscas na tentativa de localizar o jovem, que não havia sido visto após o acidente.

O corpo foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que atuou nas buscas desde as primeiras horas depois do ocorrido. Após o resgate, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O caso gerou comoção entre moradores da região do Alto Envira.

