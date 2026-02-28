Jovem viraliza ao construir brinquedos artesanais e publicar vídeos nas redes sociais

Um jovem identificado como Kauan, do Maranhão, vem ganhando destaque nas redes sociais ao compartilhar vídeos em que constrói brinquedos artesanais utilizando madeira.

As publicações mostram estruturas inspiradas em atrações de parques de diversão, feitas sem o uso de equipamentos modernos. Entre os brinquedos apresentados estão a chamada “gaiola”, o “martelo” e até uma estrutura que simula uma roda gigante.

Os vídeos acumulam comentários e curtidas, com internautas destacando a criatividade e a habilidade do jovem na montagem das peças.

As gravações exibem desde o processo de construção até o funcionamento das estruturas após finalizadas. Em alguns casos, é possível ver pessoas testando os brinquedos.

O conteúdo segue circulando em diferentes perfis e plataformas, ampliando o alcance das publicações e aumentando o número de interações.

Veja o vídeo: