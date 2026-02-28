01/03/2026
Jovem viraliza ao construir brinquedos artesanais e publicar vídeos nas redes sociais

Kauan chama atenção ao criar estruturas inspiradas em parques de diversão usando madeira

Kauan, do Maranhão, viralizou ao construir brinquedos artesanais com madeira e publicar vídeos nas redes sociais, acumulando curtidas e comentários.
Brinquedo artesanal inspirado em parque de diversão chama atenção pela criatividade e tamanho/ Foto: Instagram

Um jovem identificado como Kauan, do Maranhão, vem ganhando destaque nas redes sociais ao compartilhar vídeos em que constrói brinquedos artesanais utilizando madeira.

As publicações mostram estruturas inspiradas em atrações de parques de diversão, feitas sem o uso de equipamentos modernos. Entre os brinquedos apresentados estão a chamada “gaiola”, o “martelo” e até uma estrutura que simula uma roda gigante.

Kauan, do Maranhão, viralizou ao construir brinquedos artesanais com madeira e publicar vídeos nas redes sociais, acumulando curtidas e comentários.

Foto apresenta um dos modelos compartilhados nas redes sociais/ Foto: Instagram

Os vídeos acumulam comentários e curtidas, com internautas destacando a criatividade e a habilidade do jovem na montagem das peças.

As gravações exibem desde o processo de construção até o funcionamento das estruturas após finalizadas. Em alguns casos, é possível ver pessoas testando os brinquedos.

Registro mostra um dos brinquedos construídos pelo jovem/ Foto: Instagram

O conteúdo segue circulando em diferentes perfis e plataformas, ampliando o alcance das publicações e aumentando o número de interações.

Veja o vídeo: 

