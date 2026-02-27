Prefeitura divulga classificação parcial de seletivo com vagas para Educação; veja lista de aprovados

Se você participou da seleção da Educação de Manoel Urbano, fique atento. A prefeitura do município divulgou, nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial do Estado (DOE), a classificação parcial processo seletivo simplificado nº 001/2026. O resultado considera a soma das notas da análise curricular e da entrevista, etapas previstas no edital lançado em janeiro deste ano (veja os classsificados abaixo).

A lista contempla cargos para a Secretaria Municipal de Educação, incluindo professor da Educação Infantil, Atendimento Educacional Especializado (AEE), anos iniciais (zona urbana e rural), anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em diversas disciplinas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e psicólogo.

LEIA TAMBÉM: “Essa estrada é um sonho para nossa comunidade”, diz prefeito de Santa Rosa do Purus

Ao todo, 28 candidatos foram classificados nessa etapa, enquanto outros foram eliminados por não atingirem a pontuação mínima de 50 pontos ou por não comparecerem à segunda fase.

O resultado divulgado é parcial. Conforme previsto no edital, ainda cabem prazos para recursos e demais etapas até a homologação final do certame.

VEJA A LISTA: