Rompimento de fibra óptica deixa moradores de cidades do Acre com internet instável

Falha identificada pela DS Telecom na manhã desta quinta-feira (26) afetou parcialmente os serviços;

Foto: Ilustração

Moradores de Brasiléia e Epitaciolândia enfrentaram instabilidade no acesso à internet na manhã desta quinta-feira (26) após o rompimento de um cabo de fibra óptica que atende os dois municípios do Alto Acre. A falha comprometeu parcialmente os serviços de conexão, gerando reclamações de clientes ao longo do dia.

De acordo com a empresa responsável pelo fornecimento, a DS Telecom, o problema foi identificado nas primeiras horas da manhã. Equipes técnicas foram enviadas ao local para realizar os reparos e reduzir o tempo de interrupção.

A operadora informou que a previsão é de que o serviço seja totalmente restabelecido até as 16h desta quinta-feira. Enquanto os trabalhos seguem, os canais de atendimento permanecem disponíveis para esclarecimentos aos consumidores.

Brasiléia e Epitaciolândia são cidades vizinhas na região de fronteira do Acre, e dependem da estrutura de fibra óptica para manter serviços essenciais, atividades comerciais e comunicação digital.

