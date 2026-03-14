A técnica que moldou Maria Silveira e a transformou em referência do day trade

Conteúdo XP A construção de uma leitura técnica consistente no mercado financeiro raramente acontece por acaso. No universo do day trade, onde atalhos seduzem iniciantes todos os dias, a disciplina analítica costuma separar expectativa de resultado real.

Convidada do episódio 4 da 4ª temporada do programa Mapa Mental, no canal GainCast, Maria Silveira explica que sua consistência não veio de sorte, mas da capacidade de transformar caos em método, teoria em prática e dúvida em previsibilidade.

Enquanto muitos traders iniciam buscando fórmulas prontas, ela seguiu outro caminho: compreender profundamente o comportamento do preço antes de qualquer tomada de decisão.

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Esse mergulho começou quando percebeu que romper pivô, cruzar estocástico e reagir a padrões isolados não oferecia contexto real. Para ela, qualquer análise precisa nascer da leitura macro e chegar ao micro com clareza. “Eu precisava de um gatilho, um contexto mais preciso, não simplesmente assim: rompeu o topo, compra; rompeu o fundo, vende”, afirma.

A base conceitual que reorganizou sua visãoAo aprofundar-se em técnicas clássicas, Maria descobriu que o gráfico não é um conjunto de sinais desconectados, mas uma narrativa que se revela onda após onda. Elliott, Wyckoff e SMC se tornaram pilares dessa construção. Segundo ela, essas estruturas oferecem um entendimento mais inteligente da movimentação do preço, permitindo ao trader antecipar cenários em vez de apenas reagir.

Nesse processo, o estudo não foi superficial. Maria dedicou-se a compreender cada detalhe — estrutura, ciclos, impulso, correções e zonas de liquidez. A partir disso, começou a enxergar padrões que antes pareciam invisíveis. “Eu aprendi a ler o preço. Eu aprendi que o preço subia até ali, podia vir até aqui, e aí quando eu comecei a me sentir mais segura, foi quando eu comecei a arriscar um pouco mais”, observa.

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Análise contextual e hierarquia de tempos gráficosPara a grafista, um dos erros mais comuns do iniciante é operar sem compreender o contexto. Por isso, sua metodologia parte sempre da hierarquia de tempos gráficos: do macro para o micro.

A leitura começa nos períodos longos, como mensal, semanal e diário. Em seguida, passa para períodos mediano — doze horas, quatro horas e uma hora —, onde identifica a direção dominante, zonas de liquidez e estruturas de tendência. Somente depois, ela desce para tempos operacionais — 15, 5 ou 1 minuto — em busca de sinalização precisa.

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Segundo Maria, essa combinação é o que dá previsibilidade ao trade. Para ela, não existe técnica eficiente sem uma leitura completa da intenção do preço. “Eu só preciso de duas coisas: contexto e gatilho”, reforça.

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O gatilho que redefiniu sua execuçãoCom o tempo, Maria percebeu que precisava de um mecanismo que lhe desse confiança para clicar — um gatilho que reduzisse o medo, aumentasse a precisão e confirmasse o alinhamento da leitura. Foi assim que chegou ao conceito de alinhamento de fluxo, baseado na mudança de característica do preço após tocar uma região de contexto.

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A execução é objetiva: o preço toca uma zona de demanda ou oferta no macro. A partir daí, no micro, rompe o topo ou fundo anterior, formando uma nova estrutura; na sequência, retrai para 50% ou 62% dessa microestrutura. É ali que ela age. “Eu entro comprado com stop abaixo do último fundo e surfo um movimento a favor do contexto macro”, explica.

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Técnica, precisão e navegabilidade entre mercadosA metodologia de Maria não se restringe à B3. Ela navega também por cripto e Forex, sempre ajustando os tempos gráficos, mas mantendo o mesmo rigor analítico. A volatilidade maior do mini-índice permite gatilhos mais sensíveis; já em cripto e Forex, ela utiliza estruturas mais amplas. Para ela, um bom grafista não se limita ao tempo gráfico, mas à capacidade de interpretar a história que o preço conta.

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Apesar das diferenças entre mercados, o princípio permanece: buscar assimetria e evitar depender da assertividade. Maria é clara ao afirmar que a previsibilidade não nasce do acerto constante, mas da qualidade do trade. “Eu não preciso ser assertiva para ser rentável, porque eu pego no mínimo três vezes o risco hoje”, conclui.

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