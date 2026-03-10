Ação da Rotam termina com prisão de suspeito e apreensão de quase 2 kg de skunk em Rio Branco

Um homem identificado como Anderson Silva, de 27 anos, foi preso por uma equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) durante uma ação policial realizada na noite desta segunda-feira (9), no bairro Vila Betel, em Rio Branco. A operação resultou na apreensão de quase dois quilos de skunk, uma variação mais potente da maconha.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando decidiu fazer uma incursão a pé pelo Beco Araçá, área conhecida por frequentes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a ação, os militares avistaram dois homens na varanda de uma residência em atitude considerada suspeita, que indicava possível comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da polícia, os dois tentaram fugir.

Um dos suspeitos conseguiu escapar correndo por um córrego nas proximidades. Já Anderson Silva foi alcançado e abordado pela equipe policial.

Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro em espécie e porções de droga com o suspeito. Ao ser questionado, Anderson informou que havia mais entorpecentes escondidos dentro da residência, indicando que o material estava guardado debaixo da cama.

Durante as buscas no interior do imóvel, os militares localizaram mais droga, totalizando quase dois quilos de skank apreendidos na ocorrência.

Após a ação, Anderson Silva foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O segundo envolvido, identificado como Ítalo Nascimento, de 18 anos, conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.