10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Ação da Rotam termina com prisão de suspeito e apreensão de quase 2 kg de skunk em Rio Branco

Suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando decidiu fazer uma incursão a pé pelo Beco Araçá. Foto: Reprodução

Um homem identificado como Anderson Silva, de 27 anos, foi preso por uma equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) durante uma ação policial realizada na noite desta segunda-feira (9), no bairro Vila Betel, em Rio Branco. A operação resultou na apreensão de quase dois quilos de skunk, uma variação mais potente da maconha.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando decidiu fazer uma incursão a pé pelo Beco Araçá, área conhecida por frequentes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a ação, os militares avistaram dois homens na varanda de uma residência em atitude considerada suspeita, que indicava possível comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da polícia, os dois tentaram fugir.

LEIA TAMBÉM: Comandante do 8º BPM destaca Operação Pax realizada contra o crime organizado em Sena

Um dos suspeitos conseguiu escapar correndo por um córrego nas proximidades. Já Anderson Silva foi alcançado e abordado pela equipe policial.

Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro em espécie e porções de droga com o suspeito. Ao ser questionado, Anderson informou que havia mais entorpecentes escondidos dentro da residência, indicando que o material estava guardado debaixo da cama.

Durante as buscas no interior do imóvel, os militares localizaram mais droga, totalizando quase dois quilos de skank apreendidos na ocorrência.

Após a ação, Anderson Silva foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O segundo envolvido, identificado como Ítalo Nascimento, de 18 anos, conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.