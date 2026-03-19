19/03/2026
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Ação integrada recupera 45 cabeças de gado furtadas entre Acre e Amazonas

Operação conjunta entre polícias dos dois estados resultou em prisão de suspeito em Rio Branco

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Animais foram encontrados em áreas localizadas na região da Vila Caquetá e também no município de Porto Acre. — Foto: cedida

Quarenta e cinco cabeças de gado furtadas de uma fazenda em Boca do Acre (AM) foram recuperadas em uma ação integrada entre as forças de segurança do Acre e do Amazonas. A resposta rápida das equipes permitiu localizar os animais em diferentes propriedades no estado acreano e levou à prisão de um dos suspeitos poucos dias após o crime.

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A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Amazonas. Durante as diligências, um homem de 45 anos, identificado pelas iniciais E.A.C., foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. Ele deve responder por receptação dolosa.

LEIA MAIS: Após anos foragido, acusado de furto de gado em Rio Branco é preso em Sena Madureira

Os animais foram encontrados em áreas localizadas na região da Vila Caquetá e também no município de Porto Acre. A ação, segundo as autoridades, foi possível graças ao trabalho coordenado de inteligência e troca de informações entre os estados.

As investigações continuam sob responsabilidade da delegacia de Boca do Acre, onde ocorreu o furto. O objetivo é identificar outros envolvidos na ação criminosa e esclarecer toda a dinâmica do caso.

De acordo com o diretor do DPCI, delegado Roberth Alencar, a operação reforça a importância da atuação conjunta. Segundo ele, a integração entre as instituições foi fundamental para garantir rapidez na resposta e efetividade na recuperação dos bens subtraídos.

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