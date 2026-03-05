07/03/2026
Acidente com motocicleta deixa trânsito lento em região proxima à faculdade, em Rio Branco

Colisão foi registrada na tarde desta quinta-feira (5).

Trânsito ficou lento após colisão | Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo pelo menos uma motocicleta chamou a atenção de quem passava pela região da Rua Fátima Maia, nas proximidades da Uninorte e da Cidade da Justiça, na tarde desta quinta-feira (5), em Rio Branco. A ocorrência deixou o trânsito lento no trecho e mobilizou pessoas que estavam no local.

Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Imagens enviadas à redação mostram uma mulher deitada no chão sendo atendida após a colisão. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dela ou de outros possíveis envolvidos.

LEIA MAIS: Forte colisão deixa veículos danificados em rotatória na Via Verde

Até o momento, não há registro de vítimas fatais. As circunstâncias do acidente também não foram esclarecidas e as consequências da ocorrência ainda não haviam sido apuradas.

Motoristas que trafegavam pela região relataram que o fluxo de veículos ficou mais lento logo após o acidente, devido à movimentação de pessoas e à atenção redobrada de quem passava pelo local.

