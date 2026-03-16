Acidente em Rio Branco: Colisão entre motos e carro mobiliza socorro nesta segunda; veja o vídeo

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas e um carro foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na rua Manaus, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

A colisão ocorreu em frente ao Centro de Regional de Odontologia do Acre (CRO/AC) e mobilizou equipes da polícia, que foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. Moradores da região relataram movimentação de viaturas policiais no local após o ocorrido.

Matéria em atualização