18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Acidente em Rio Branco: Colisão entre motos e carro mobiliza socorro nesta segunda; veja o vídeo

Colisão ocorreu na noite desta segunda-feira em frente ao CRO

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acidente entre duas motos e carro
Acidente entre duas motos e carro/Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas e um carro foi registrado na noite desta segunda-feira (16) na rua Manaus, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A colisão ocorreu em frente ao Centro de Regional de Odontologia do Acre (CRO/AC) e mobilizou equipes da polícia, que foram acionadas para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem detalhes sobre a dinâmica do acidente.

As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. Moradores da região relataram movimentação de viaturas policiais no local após o ocorrido.

Matéria em atualização

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.