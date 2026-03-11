Acidente envolvendo duas motos deixa feridos no interior do Acre

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde de terça-feira (10) em um cruzamento da Avenida Brasil, em Sena Madureira, no interior do Acre. A colisão ganhou repercussão após um vídeo do ocorrido começar a circular nas redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação não foi acionada no momento do acidente por meio do número de emergência 190. A equipe tomou conhecimento do caso somente depois que as imagens passaram a ser compartilhadas na internet.

Após saber da ocorrência, os policiais foram até o hospital do município para verificar a situação das pessoas envolvidas no acidente. No local, a guarnição identificou os condutores e realizou o registro das informações.

Segundo os dados levantados, os dois motociclistas sofreram ferimentos leves, apresentando principalmente escoriações pelo corpo, e estavam recebendo atendimento médico.

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, explicou que a ocorrência chamou atenção pelo fato de a cidade estar há vários dias sem registros de acidentes de trânsito.

Ele também ressaltou a importância de atenção redobrada por parte dos condutores, principalmente neste período de volta às aulas, quando aumenta o fluxo de veículos e pedestres nas ruas.

A recomendação é que motoristas e motociclistas respeitem as normas de trânsito, evitem dirigir em alta velocidade e mantenham mais cautela em cruzamentos e vias com maior movimentação.