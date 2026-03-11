12/03/2026
Acidente envolvendo duas motos deixa feridos no interior do Acre

Segundo os dados levantados, os dois motociclistas sofreram ferimentos leves

Acidente envolvendo duas motos deixa feridos no interior do Acre
No local, a guarnição identificou os condutores e realizou o registro das informações | Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde de terça-feira (10) em um cruzamento da Avenida Brasil, em Sena Madureira, no interior do Acre. A colisão ganhou repercussão após um vídeo do ocorrido começar a circular nas redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação não foi acionada no momento do acidente por meio do número de emergência 190. A equipe tomou conhecimento do caso somente depois que as imagens passaram a ser compartilhadas na internet.

Após saber da ocorrência, os policiais foram até o hospital do município para verificar a situação das pessoas envolvidas no acidente. No local, a guarnição identificou os condutores e realizou o registro das informações.

Segundo os dados levantados, os dois motociclistas sofreram ferimentos leves, apresentando principalmente escoriações pelo corpo, e estavam recebendo atendimento médico.

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, explicou que a ocorrência chamou atenção pelo fato de a cidade estar há vários dias sem registros de acidentes de trânsito.

Ele também ressaltou a importância de atenção redobrada por parte dos condutores, principalmente neste período de volta às aulas, quando aumenta o fluxo de veículos e pedestres nas ruas.

A recomendação é que motoristas e motociclistas respeitem as normas de trânsito, evitem dirigir em alta velocidade e mantenham mais cautela em cruzamentos e vias com maior movimentação.

