Ações da Aramco disparam com turbulência nos mercados de energia causada pela guerra

(Bloomberg) — As ações da Saudi Aramco registraram neste domingo a maior alta desde abril de 2023, com a guerra no Irã entrando em sua segunda semana, provocando interrupções no fornecimento que podem impulsionar os preços do petróleo quando os mercados globais reabrirem.

As ações da gigante petrolífera estatal subiram até 4,9% em Riade, antes de reduzirem os ganhos e fecharem em alta de 4,1%, no primeiro dia de negociação desde que os preços do petróleo Brent ultrapassaram os 90 dólares por barril na sexta-feira.

O Brent, referência global, poderá subir ainda mais nos próximos dias, depois que os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait começaram a reduzir a produção de petróleo em meio ao quase fechamento do Estreito de Ormuz, agravando as interrupções que afetam o fornecimento e as exportações mundiais de energia.

“Para a Aramco, acreditamos que o aumento nos preços do petróleo compensaria uma queda nas exportações”, disse Junaid Ansari, chefe de pesquisa e estratégia da Kamco Investment Co. “Também acreditamos que a Aramco poderá redirecionar grande parte de seus embarques para o Mar Vermelho. Trata-se apenas de logística e de lidar com a capacidade excedente.”

A Aramco tem redirecionado cargas de petróleo para instalações no Mar Vermelho, na costa oeste da Arábia Saudita, para evitar o Estreito de Ormuz. Oito superpetroleiros já carregaram nessa região neste mês, o que coloca os embarques a caminho de um recorde, segundo dados de rastreamento de petroleiros compilados pela Bloomberg.

Na semana passada, a produtora estatal aumentou o preço de seu principal tipo de petróleo para compradores na Ásia em abril, no maior aumento desde agosto de 2022, em meio à turbulência no Oriente Médio.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Bahrein afirmaram ter interceptado ataques iranianos durante a madrugada de domingo, mesmo após o presidente da República Islâmica ter declarado ter instruído as forças armadas a não atacarem nenhuma nação que não esteja atacando o seu país. Um alto funcionário iraniano afirmou posteriormente que Teerã tem o direito de atacar países que abrigam bases militares americanas.

Antes dos acontecimentos do fim de semana, vários operadores alertaram que os preços do petróleo poderiam atingir os 100 dólares em poucos dias, a menos que houvesse uma redução das hostilidades ou uma alteração nas restrições no Estreito de Ormuz, que controla cerca de um quinto das exportações mundiais de energia.

A Aramco, maior produtora de petróleo do mundo, viu mais campos de petróleo serem atacados durante o fim de semana. Drones foram interceptados em Shaybah, perto da fronteira com Abu Dhabi, enquanto danos menores foram registrados no complexo de Berri, também pertencente à empresa, após um ataque no sábado, segundo a Bloomberg.

Os dois campos têm uma capacidade combinada de cerca de 1,5 milhão de barris por dia. A refinaria de Ras Tanura da Aramco, a maior da Arábia Saudita, foi obrigada a interromper as operações na semana passada após um ataque com drone na área.

A Aramco tem previsão de divulgar seus resultados financeiros em 10 de março.

