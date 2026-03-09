Açougue é interditado após fiscalização descobrir venda de carne de cavalo como carne bovina

Uma operação de fiscalização revelou um esquema que gerou indignação entre moradores após a descoberta de venda irregular de carne em um açougue. O estabelecimento foi interditado pelas autoridades após indícios de que carne de cavalo estaria sendo comercializada como carne bovina.

O caso foi registrado no município de Ilhéus na Bahia, onde fiscais realizaram uma inspeção no estabelecimento e identificaram irregularidades consideradas graves durante a verificação sanitária.

Segundo as autoridades responsáveis pela fiscalização, a suspeita é de que o produto estaria sendo vendido aos consumidores como carne bovina, o que configura fraude contra o consumidor. Clientes que compravam no local acreditavam estar adquirindo um produto diferente do que era realmente oferecido.

Diante das irregularidades encontradas, o açougue foi interditado imediatamente. A área foi isolada para a continuidade da inspeção e para a coleta de informações que possam auxiliar nas investigações.

Os responsáveis pelo estabelecimento poderão responder por fraude contra o consumidor e também por crime sanitário. O caso reforçou o alerta das autoridades sobre a importância da fiscalização na comercialização de alimentos.