Açougue é interditado após fiscalização descobrir venda de carne de cavalo como carne bovina

Irregularidades foram encontradas durante inspeção, e responsáveis podem responder por fraude contra consumidores

Açougue é interditado após fiscalização descobrir venda de carne de cavalo como carne bovina
Fiscalização interdita açougue após suspeita de venda de carne de cavalo como bovina a clientes/ Foto: Reprodução

Uma operação de fiscalização revelou um esquema que gerou indignação entre moradores após a descoberta de venda irregular de carne em um açougue. O estabelecimento foi interditado pelas autoridades após indícios de que carne de cavalo estaria sendo comercializada como carne bovina.

O caso foi registrado no município de Ilhéus na Bahia,  onde fiscais realizaram uma inspeção no estabelecimento e identificaram irregularidades consideradas graves durante a verificação sanitária.

Segundo as autoridades responsáveis pela fiscalização, a suspeita é de que o produto estaria sendo vendido aos consumidores como carne bovina, o que configura fraude contra o consumidor. Clientes que compravam no local acreditavam estar adquirindo um produto diferente do que era realmente oferecido.

Diante das irregularidades encontradas, o açougue foi interditado imediatamente. A área foi isolada para a continuidade da inspeção e para a coleta de informações que possam auxiliar nas investigações.

Os responsáveis pelo estabelecimento poderão responder por fraude contra o consumidor e também por crime sanitário. O caso reforçou o alerta das autoridades sobre a importância da fiscalização na comercialização de alimentos.

