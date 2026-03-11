Acre assume secretaria-geral do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação

A Secretaria de Comunicação do Acre passou a ocupar a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação após eleição realizada durante o 9º Fórum Nacional da área, em Porto Alegre.

A função será exercida pela secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa. A escolha reforça a participação do Acre nos espaços de articulação entre os estados voltados ao fortalecimento da comunicação pública no país.

O encontro reuniu representantes de secretarias estaduais de comunicação para debater estratégias, integração entre governos e o papel da comunicação institucional na relação com a sociedade.

De acordo com o governo do Estado, a nova função amplia a presença do Acre em discussões nacionais sobre políticas de comunicação pública e integração entre as gestões estaduais.

O fórum também discutiu iniciativas voltadas ao aprimoramento da transparência das ações governamentais, à troca de experiências entre os estados e ao desenvolvimento de estratégias de comunicação voltadas ao interesse público.