Acre conquista quase metade das vagas do Norte em programa de liderança feminina

Numa disputa nacional com mais de 1,5 mil candidatas, o Acre conseguiu um resultado expressivo: quatro das nove vagas destinadas à região Norte no programa “Lideranças Femininas na Gestão Pública” ficaram com profissionais do estado. A seleção reitera o espaço que mulheres acreanas vêm conquistando em áreas estratégicas da administração pública.

As escolhidas atuam na área da segurança pública e ocupam cargos de liderança: a capitã do Corpo de Bombeiros Ismaira Argolo do Nascimento, a tenente Misma da Silva Maciel Fernandes, a major Ruana da Conceição Xavier Casas e a tenente-coronel da Polícia Militar Cristiane Soares da Silva, que coordena a Patrulha Maria da Penha no estado.

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Promovido pela Fundação Dom Cabral, o programa tem como foco o desenvolvimento de lideranças femininas capazes de atuar em posições estratégicas, com formação voltada à gestão, inovação e políticas públicas. A programação inclui aulas online ao vivo e uma imersão internacional na INSEAD, na França, considerada uma das instituições mais prestigiadas do mundo na área de negócios e liderança.

Para as participantes, a oportunidade vai além da qualificação individual. A expectativa é de que o conhecimento adquirido retorne em forma de melhorias nas instituições onde atuam, impactando diretamente o serviço público e o atendimento à população.

A tenente-coronel Cristiane Soares destaca que a formação pode fortalecer a atuação em áreas sensíveis, como o enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo ela, a combinação entre preparo técnico e visão estratégica é essencial para lidar com desafios cada vez mais complexos dentro da gestão pública.

Na mesma linha, a major Ruana Casas avalia que a troca de experiências com profissionais de diferentes regiões do país contribui para uma atuação mais eficiente e alinhada às demandas atuais. Para ela, iniciativas desse tipo também ajudam a ampliar a presença feminina em espaços de decisão, ainda considerados um desafio no setor público.

Com informações da Agência de Notícias