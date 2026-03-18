18/03/2026
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Acre cria comitê estratégico para enfrentar facções criminosas no estado

Grupo reúne forças de segurança e Justiça

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Acre cria comitê estratégico para enfrentar facções criminosas no estado
Acre cria comitê estratégico para enfrentar facções criminosas no estado/Foto: Reprodução

O governo do Acre instituiu um comitê estratégico voltado ao enfrentamento de facções criminosas em todo o estado. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (18) e tem como objetivo fortalecer ações integradas de prevenção, repressão e monitoramento dessas organizações.

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O novo colegiado reúne representantes de órgãos como Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto de Administração Penitenciária, Departamento de Trânsito, além de instituições do sistema de Justiça, como Tribunal de Justiça e Ministério Público.

De acordo com o decreto, o comitê terá a missão de elaborar e propor estratégias intersetoriais, além de acompanhar e avaliar políticas públicas relacionadas à segurança. Entre as atribuições, também está a articulação entre órgãos estaduais e outras esferas para ampliar a efetividade no combate ao crime organizado.

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O grupo poderá ainda propor ações preventivas e repressivas, sugerir atualizações em normas e mecanismos de atuação, além de incentivar estudos e campanhas educativas voltadas ao enfrentamento das facções criminosas.

Outro ponto previsto é o acompanhamento de denúncias e a análise de dados sobre a atuação dessas organizações no estado, com foco na construção de respostas mais rápidas e coordenadas por parte do poder público.

A coordenação do comitê ficará sob responsabilidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que deverá conduzir as atividades e promover a integração entre os órgãos participantes.

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