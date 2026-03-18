Família pede ajuda para mulher em situação de vulnerabilidade

Uma mobilização solidária nas redes sociais tem chamado a atenção para a situação de Dona Luiza, moradora de Rio Branco, que enfrenta dificuldades e precisa de apoio da comunidade. O pedido de ajuda foi divulgado por meio de uma publicação feita por Michelle Oliveira, do projeto Conexão do Bem.

De acordo com o relato, Dona Luiza vive no loteamento Joafra, na Rua Acapu, e necessita de doações básicas para o dia a dia. Entre os itens solicitados estão alimentos, frutas e até um ventilador, considerado essencial diante das altas temperaturas na região.

A iniciativa reforça o papel das ações comunitárias no auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente em momentos de necessidade urgente. A mobilização tem como objetivo reunir contribuições que possam amenizar as dificuldades enfrentadas pela moradora.

Quem puder ajudar pode entrar em contato diretamente com a família. O telefone disponibilizado para doações é (68) 99956-2514, pertencente à irmã de Dona Luiza, identificada como Helena.

A campanha integra ações do projeto Conexão do Bem, que atua promovendo solidariedade e apoio a pessoas em situação de risco social no Acre.