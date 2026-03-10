10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Acre divulga classificação final de candidatos PcD em seletivo temporário da Educação

Resultado contempla vagas em programas como Aprender é o Caminho, Educação no Campo e EJ

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Foto: Mardilson Gomes/SEE

Profissionais da área da educação que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) em processo seletivo do governo do Acre já podem conferir a classificação final. O resultado, divulgado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE), reúne candidatos aprovados para contratos temporários que irão atuar em programas educacionais voltados ao reforço da aprendizagem e à ampliação do acesso à educação em diferentes municípios acreanos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A relação contempla profissionais que irão atuar em diferentes programas educacionais do estado, incluindo o Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A lista apresenta os nomes dos candidatos classificados, notas obtidas e a colocação nas vagas específicas para PcD. As oportunidades são destinadas a diversos municípios acreanos, entre eles Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Bujari, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura divulga resultado final de seletivo da Saúde; veja lista

De acordo com o edital, os candidatos classificados poderão ser convocados conforme a necessidade da rede estadual de ensino e a disponibilidade de vagas nos programas educacionais.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os candidatos devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IDECAN, responsável pela organização do certame.

LEIA OS NOMES: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.