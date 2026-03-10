Acre divulga classificação final de candidatos PcD em seletivo temporário da Educação

Profissionais da área da educação que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) em processo seletivo do governo do Acre já podem conferir a classificação final. O resultado, divulgado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE), reúne candidatos aprovados para contratos temporários que irão atuar em programas educacionais voltados ao reforço da aprendizagem e à ampliação do acesso à educação em diferentes municípios acreanos.

A relação contempla profissionais que irão atuar em diferentes programas educacionais do estado, incluindo o Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A lista apresenta os nomes dos candidatos classificados, notas obtidas e a colocação nas vagas específicas para PcD. As oportunidades são destinadas a diversos municípios acreanos, entre eles Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Bujari, Rodrigues Alves e Senador Guiomard.

De acordo com o edital, os candidatos classificados poderão ser convocados conforme a necessidade da rede estadual de ensino e a disponibilidade de vagas nos programas educacionais.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os candidatos devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IDECAN, responsável pela organização do certame.

LEIA OS NOMES: