Prefeitura divulga resultado final de seletivo da Saúde; veja lista

Candidatos que participaram do processo seletivo para trabalhar na rede pública de saúde de Manoel Urbano já podem conferir a classificação final. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), nesta quinta-feira (5), e reúne aprovados em nove funções da área da saúde, como enfermagem, odontologia, nutrição e fisioterapia.

O processo seletivo foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Urbano com o objetivo de reforçar as equipes que atuam na rede pública do município.

Dos cargos ofertados, o de enfermeiro teve 13 candidatos classificados; para a função de técnico de enfermagem, quatro candidatos alcançaram a pontuação máxima de 100 pontos; também houve oportundiades para técnico de saúde bucal e para odontólogo.

O seletivo também incluiu vagas para fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e agente comunitário de saúde (ACS).

