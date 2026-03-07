Acre em alerta amarelo: Inmet avisa sobre risco de temporais e chuvas intensas neste fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o estado do Acre em alerta de perigo potencial (amarelo) para este sábado (7). O aviso meteorológico indica riscos de chuvas intensas, com volumes que podem variar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao dia, além de ventos intensos soprando entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de interrupção de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas na região.

Para este sábado, a previsão aponta uma temperatura máxima de 28°C e mínima de 22°C, com condições de trovoadas esparsas durante o dia e céu nublado à noite. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, em torno de 85%, e a chance de precipitação diurna é de 55%.

O cenário de instabilidade deve persistir durante o domingo (8). A previsão indica um leve aumento na temperatura, com máxima de 30°C e mínima de 23°C.

O dia também deve ser marcado por trovoadas esparsas e uma probabilidade de chuva de 60%, mantendo o estado em atenção para possíveis transtornos meteorológicos típicos do período.