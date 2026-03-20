20/03/2026
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Acre institui mês de incentivo à doação de sangue entre servidores públicos

Medida prevê mobilização e gincana entre órgãos estaduais

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Acre institui mês de incentivo à doação de sangue entre servidores públicos
Acre institui mês de incentivo à doação de sangue entre servidores públicos/Foto: Reprodução

O Acre passou a contar com o “Mês do Servidor Doador”, iniciativa voltada ao incentivo da doação voluntária de sangue entre servidores públicos estaduais. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado noDiário Oficial do Acre desta sexta-feira, 20.

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Na oportunidade, também foi criada uma gincana intersecretarial, com o objetivo de mobilizar órgãos e entidades da administração pública em ações voltadas à doação de sangue e ao cadastro de doadores de medula óssea. A organização das atividades ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com a Secretaria de Administração .

Na ocasião, o texto estabelece que o período do “Mês do Servidor Doador” será definido anualmente pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre, conforme a necessidade de recomposição dos estoques, especialmente em momentos de maior demanda.

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Além disso, os órgãos públicos deverão promover campanhas educativas, ações de conscientização e estratégias de mobilização interna, reforçando o caráter voluntário da doação e sua importância para o sistema de saúde.

Ainda conforme o decreto, servidores que realizarem doação de sangue poderão ter direito à dispensa do dia de trabalho, mediante comprovação, além de возможíveis ajustes na jornada para viabilizar a participação nas campanhas.

A iniciativa busca ampliar os estoques de sangue no estado e fortalecer a cultura da doação regular, contribuindo diretamente para o atendimento de pacientes na rede pública de saúde.

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